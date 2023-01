DJ Tiktok-CEO trifft sich zur Besprechung mit EU-Vertretern

Stu Woo und Daniel Michaels

BRÜSSEL (Dow Jones)--Der CEO von Tiktok hat sich zur Besprechung mit Vertretern der Europäischen Union getroffen, um den Plan des chinesischen Unternehmens zur Einhaltung der neuen EU-Vorschriften zu erörtern. Das Treffen am Dienstag fand kurz vor dem Inkrafttreten eines neuen europäischen Technologiegesetzes und inmitten einer verschärften Kontrolle des Social-Media-Riesen in den Vereinigten Staaten statt. In dem Gespräch habe Tiktok-Chef Shou Zi Chew erklärt, dass das Unternehmen mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen ergreifen werde, um die neuen EU-Vorschriften einzuhalten, sagten mit der Sache vertraute Personen.

Ein weiteres Thema soll die jüngste Behauptung von Tiktok gewesen sein, dass die Gesellschaft ihre Richtlinien verschärft und Mitarbeiter entlassen habe, nachdem bekannt wurde, dass unrechtmäßig auf die Daten von zwei Journalisten zugegriffen worden sei. Vera Jourova, Vizepräsidentin der EU-Kommission und Kommissarin für Werte und Transparenz, sagte: "Ich zähle darauf, dass Tiktok seine Zusagen vollständig einhält, um das EU-Recht zu respektieren und das Vertrauen der europäischen Regulierungsbehörden zurückzugewinnen."

Das Videoportal Tiktok wird von chinesischen Unternehmen Bytedance betrieben.

January 10, 2023 12:22 ET (17:22 GMT)

