WilsonHCG, ein globaler Talentführer, hat die Übernahme von Personify, einem preisgekrönten Anbieter von Rekrutierungsprozess-Outsourcing (RPO), bekannt gegeben. Personify ist ein Spezialist für die Sektoren Biowissenschaften, Gesundheitswesen, Biotechnologie, Pharmazie und andere Branchen, in denen ein kritischer Fachkräftemangel herrscht.

Personify, ein führendes Unternehmen in seinen Kernmärkten, bietet neben seinen RPO-Lösungen auch Executive-Search- und Recruitment-Marketing-Services an. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Raleigh, North Carolina, liefert flexible Talentlösungen für Kunden auf der ganzen Welt.

"Personify ist weltweit einer der größten RPO-Anbieter im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften, daher ermöglicht diese Expansion kontinuierliches Wachstum und festigt gleichzeitig unsere Position als global führendes Unternehmen in der Talentakquise", sagte John Wilson, CEO von WilsonHCG. "Die Partnerschaft bringt zwei auftragsorientierte Organisationen mit dem Wunsch zusammen, die Kundenerwartungen zu übertreffen. Personify ist ein Unternehmen, das sich genauso um seine Mitarbeiter und Kunden kümmert wie wir, und deshalb ist diese Übernahme so interessant. Gemeinsam werden wir im Talentbereich neue Maßstäbe setzen."

Ryan Carfley, Präsident und CEO von Personify, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, zu WilsonHCG zu kommen. Ich kenne John seit vielen Jahren und bewundere die Pionierleistungen von WilsonHCG in der RPO-Branche. Die Synergie zwischen unseren Unternehmenskulturen begeistert mich wegen der Auswirkungen, die sie auf unsere Kunden und unsere Branche haben wird. Diese Partnerschaft beschleunigt unseren Zugang zu neuen Märkten und gemeinsam werden wir zu dem global gefragten Anbieter von Talentlösungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Biotechnologie, Biowissenschaften und darüber hinaus."

WilsonHCG hat im Jahr 2022 zwei Akquisitionen abgeschlossen. Im Oktober erwarb das Unternehmen Tracking Talent, einen Anbieter von Talentlösungen mit Sitz in Südafrika, und im März erwarb es Claro Analytics, die führende Plattform für Arbeitsmarktinformationen.

Über WilsonHCG

WilsonHCG ist ein preisgekrönter, weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungen für Talente. Als strategischer Partner hilft das Unternehmen einigen der respektiertesten Marken der Welt, umfassende Talentfunktionen aufzubauen. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 65 Ländern und sechs Kontinenten bietet WilsonHCG eine vollständige Palette konfigurierbarer Dienstleistungen, darunter Rekrutierungsprozess-Outsourcing (RPO), Vermittlung von Führungskräften, befristeten Talenten und Talentberatung.

Über Personify

Personify (www.personifysearch.com) ist ein preisgekröntes, weltweit anerkanntes Outsourcing-Unternehmen für Personalbeschaffung. Sein Multichannel-Rekrutierungsansatz kombiniert Branchenexpertise mit datenorientierten Analysen, um Lösungen für die Talentakquise der nächsten Generation bereitzustellen. Personify wandelt traditionelle und reaktive Ansätze zur Talentakquise in fortschrittliche, proaktive Systeme um, die Talente nach Bedarf bereitstellen. Die einzigartige RPO-Lösung von Personify passt sich dem Umfang des Einstellungsbedarfs der Kunden an, mindert die Risiken, die mit starren Modellen zur Talentakquise verbunden sind, und generiert Einsparungen gegenüber Agenturen von Drittanbietern.

