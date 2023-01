Die Funktionen von Magnite und SpringServe werden mehr Transparenz über das verfügbare Anzeigenangebot schaffen und dazu beitragen, weitere Einnahmequellen zu erschließen

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), das weltweit zuverlässigste Unternehmen für Streaming-Technologien, gab heute den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Magnite (NASDAQ: MGNI), der weltweit größten unabhängigen Sell-Side-Werbeplattform, bekannt. Magnite wird die Werbung für alle Brightcove-Kunden schalten, die Anzahl der Werbeplätze erhöhen und so den Umsatz der Kunden steigern. Außerdem wird Brightcove den SpringServe-Anzeigenserver integrieren, damit Publisher mehr Kontrolle, Einblick und Transparenz über das verfügbare Anzeigenangebot erhalten.

Brightcove, das Tausende von Kunden auf der ganzen Welt hat, unterstützt seit jeher standardbasierte Integrationen mit Ad-Servern und Supply-Side-Plattformen (SSPs). Nach der Analyse der Daten von Milliarden werbegestützter Abspielanfragen auf der führenden Server Side Ad Insertion-Lösung von Brightcove erkannte das Unternehmen eine enorme Chance, seine Kunden bei der Monetarisierung ihrer nicht verkauften Werbemöglichkeiten besser zu unterstützen. Die direkt über Brightcove verfügbaren SSP-Funktionen von Magnite werden Brightcove in die Lage versetzen, Einnahmen für diese Kunden zu erzielen. Durch die Integration des SpringServe-Anzeigenservers erhalten diese Kunden einen umfassenden Überblick über das verfügbare Anzeigeninventar und eine strategische Möglichkeit, ihre Videoinhalte besser zu vermarkten.

"Der Bedarf unseres großen, internationalen Kundenstamms entwickelt sich ständig weiter. Daher arbeiten wir daran, unsere Lösungen für sie weiterzuentwickeln und unsere Kunden bei der Monetarisierung ihres Video-Contents zu unterstützen", so Marc DeBevoise, CEO von Brightcove. "Die Integration von Magnite und SpringServe ist ein entscheidender Schritt, um unseren Kunden erstklassige, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen zu bieten, mit denen sie ihre Ad Fill Rate erhöhen und bessere CPMs erzielen können."

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Brightcove, um seinen anspruchsvollen Video-Streaming-Kunden eine sofortig einsatzbereite Lösung für die Monetarisierung zu bieten", so Sean Buckley, CRO von Magnite. "Dank unserer neuen Integration erhalten Brightcove-Kunden Zugang zu videozentrierten Werbetools und Echtzeitberichten über ihre traditionellen direkten und programmatischen Vertriebskanäle. Gemeinsam mit Brightcove arbeiten wir außerdem an einzigartigen Möglichkeiten, den Wert des Videoinventars unserer Kunden zu steigern. Dazu werden Informationen wie Content-Metadaten so aufbereitet, dass sie von den Anzeigenkäufern leicht genutzt werden können."

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie Inhalte konsumieren, eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen. Die intelligente Videoplattform von Brightcove ermöglicht es Unternehmen in über 80 Ländern, effektiver an Kunden zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Brightcove wurde mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenweit führende Betriebszeiten und unübertroffene Skalierbarkeit ausgezeichnet und verschiebt ständig die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook. Besuchen Sie www.brightcove.com.

Über Magnite

Wir sind Magnite (NASDAQ: MGNI), die weltgrößte unabhängige Sell-Side-Werbeplattform. Publisher nutzen unsere Technologie, um ihre Inhalte über alle Bildschirme und Formate hinweg zu monetarisieren, einschließlich CTV, Online-Video, Display und Audio. Weltweit führende Agenturen und Marken vertrauen auf unsere Plattform, um auf markengerechtes, hochwertiges Werbeinventar zuzugreifen und jeden Monat Milliarden von Werbetransaktionen durchzuführen. Magnite unterhält Niederlassungen in New York City, Los Angeles, Denver, London und Sydney und ist in ganz Nordamerika, EMEA, LATAM und APAC vertreten.

Über SpringServe

SpringServe, jetzt Teil von Magnite, ist die führende unabhängige Adserving-Plattform, die eigens für OTT-, CTV- und Videowerbung entwickelt wurde. Die Software von SpringServe umfasst ein komplettes Paket an Adserving-, Optimierungs- und Automatisierungslösungen, die das Video-Adserving auf allen Geräten smarter machen. Führende Publisher und fortschrittliche TV-Anbieter vertrauen auf die Plattform, die Kontrolle, Transparenz und Analysen bereitstellt, um die Werbeleistung und die Einnahmen aus dem Medienverkauf zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.springserve.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230110005190/de/

Contacts:

Presse:

Brightcove

Sara Griggs, sgriggs@brightcove.com

VP Global Corporate Communications Brand