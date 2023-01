Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im Jahr 2022 wegen Engpässen bei Zulieferern merklich weniger Jets ausgeliefert als lange Zeit erhofft. Doch im Vergleich mit dem ewigen Rivalen Boeing schnitt der deutsch-französische Konzern deutlich besser ab. Im Kurs spiegelt sich das ebenfalls wider.Trotz eines Jahresschlussspurts lieferte Airbus im letzten Jahr netto nur 661 Maschinen an Kunden aus, wie der DAX-Konzern am Dienstagabend in Toulouse mitteilte. Das waren zwar acht Prozent mehr als im zweiten ...

