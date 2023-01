NEW YORK (dpa-AFX) - Beim Pharma- und Chemiekonzern Bayer wird der Druck auf das Management offenbar immer größer. Kreisen zufolge hat nun auch der aktivistische Investor Bluebell Capital Partners einen Anteil an dem Dax -Konzern aufgebaut. Dieser dränge auf die Aufspaltung des in drei Bereichen tätigen Unternehmens, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zudem fordere er eine Überarbeitung der Grundsätze der Unternehmensführung.

Auf der Handelsplattform Tradegate sorgten die Neuigkeiten für weiteren Auftrieb bei der Bayer-Aktie. Ihr Kurs legte zuletzt um gut eineinhalb Prozent zu./he/bek