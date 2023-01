In Singapur kommt im Rahmen eines Pilotprogramms ein luftloser Autoreifen auf die Straße. Für Reifenhersteller Michelin ist der sogenannte Uptis-Reifen von zentraler Bedeutung für die Zukunft. Die Idee vom luftlosen Reifen ist nicht neu, doch jetzt tut sich etwas Konkretes in diesem Zukunftsbereich: Der Reifenhersteller Michelin hat angekündigt, bin Ende 2023 50 DHL-Zustellfahrzeuge in Singapur mit den luftlosen Michelin-Uptis (Unique Puncture-Proof Tire System)-Reifen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...