Toronto (ots/PRNewswire) -- Valour Inc., ein Wertpapieremittent, der sich vollständig im Besitz des an der NEO notierten Unternehmens Valour befindet, hat von der schwedischen Aufsichtsbehörde SFSA die Genehmigung eines neuen EU-Basisprospekts für börsengehandelte Produkte auf digitale Vermögenswerte erhalten- In dem im Dezember 2022 zu Ende gegangenen Monatszeitraum belief sich das von Valour verwaltete Gesamtvermögen (AUM) auf 77,88 Mio. Dollar, während der Nettoumsatz auf 340,7 Mio. Dollar anstieg.TORONTO, 10. Januar 2023 /CNW/ - Valour Inc. (das "Unternehmen" oder "Valour") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralem Finanzwesen schließt, ist stolz darauf, die Genehmigung seines erneuerten EU-Basisprospekts für börsengehandelte Produkte auf digitale Vermögenswerte durch die schwedische Aufsichtsbehörde SFSA bekannt zu geben.Diese Erweiterung der Produktlinie von Valour ist ein bedeutender Schritt nach vorn in der Mission des Unternehmens, digitale Vermögenswerte besser zugänglich zu machen und ihre Integration mit traditionellen Vermögenswerten zu erleichtern. Diese neuen Produkte ermöglichen es Anlegern, ihre Portfolios zu diversifizieren, indem sie Engagements in digitalen Vermögenswerten mit anderen Anlageklassen wie Aktien und Rohstoffen kombinieren. Sie bieten außerdem Zugang zu den Vorteilen derivativer Instrumente wie gehebelte oder kapitalgeschützte Anlagen. Dies ist eine aufregende Entwicklung für Valour, da das Unternehmen seine Mission fortsetzt, digitale Vermögenswerte besser zugänglich zu machen und ihre Integration mit traditionellen Vermögenswerten zu erleichtern."Wir freuen uns, den Anlegern im Rahmen der neuen Basisprospektgenehmigung zusätzliche Arten von börsengehandelten Produkten anbieten zu können", erklärt Olivier Roussy Newton, CEO von Valour. "Dies ermöglicht die Erweiterung unserer Produktlinie und ist ein Beleg für unser Engagement, branchenführende Anlagemöglichkeiten und die notwendige Infrastruktur, Sicherheit und Zusammenarbeit zu bieten, um das Wachstum und die Reifung digitaler Vermögenswerte zu unterstützen. Wir sind zuversichtlich, dass diese neuen Wertpapiere unseren Anlegern eine einzigartige Gelegenheit bieten werden, ihre Portfolios zu diversifizieren und vom Potenzial dieser innovativen Vermögenswerte zu profitieren."In dem im Dezember 2022 zu Ende gegangenen Monatszeitraum belief sich das von Valour verwaltete Gesamtvermögen (AUM) auf 77,8 Mio. Dollar, und der Nettoumsatz stieg auf 340,6 Mio. Dollar. Diese Zahlen deuten auf ein gesundes Interesse am Sortiment der börsengehandelten Produkte von Valour und auf ein stetiges Wachstum hin. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Fonds für digitale Vermögenswerte Nettomittelzuflüsse von insgesamt 433 Mio. Dollar, von denen Valour einen Marktanteil von fast 10 % erobern konnte.1- Valour kumulierter Nettoumsatz, gesamt: 340.693.787 Dollar- Valour Nettoumsatz für Dezember: (623.905 Dollar)- Verwaltetes Gesamtvermögen (AUM) für Ende Dezember: 77.882.607 DollarValour bietet vollständig abgesicherte digitale Vermögenswerte in Form von börsengehandelten Produkten mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die Produkte sind an europäischen Börsen, bei Banken und Brokern gelistet. Das bestehende Produktsortiment von Valour umfasst ETPs von Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Carbon Neutral und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Investmentprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.1Quelle: CointelegraphInformationen zu ValourValour Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJ.F) (OTCQB: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen überbrückt. Valour wurde 2019 gegründet und wird von einem anerkannten und wegweisenden Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte geleitet. Valour setzt sich dafür ein, Investoren den Zugang zu branchenführenden Web3- und dezentralen Technologien zu ermöglichen. Dies ermöglicht Investoren den Zugang zur Finanzwelt der Zukunft über regulierte Aktienbörsen mit ihrem traditionellen Bankkonto und Zugang.Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Angebot, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Gelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen und/oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leserinnen und Leser nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer nach Maßgabe der geltenden Wertpapiergesetze.