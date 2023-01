Amsterdam (ots/PRNewswire) -King Street Capital Management ("King Street"), ein führendes internationales Unternehmen für alternative Investitionen, hat den Verkauf des Pharos (die "Immobilie"), einem renommierten Bürogebäude in den Niederlanden, abgeschlossen.Die Ankündigung folgt auf den ursprünglichen Kauf des Pharos durch King Street im Januar 2016 als Teil eines größeren Portfolios von sechs Büroimmobilien in der Nähe von Bahnhöfen in wichtigen niederländischen Provinzstädten. Die im Jahr 2004 erbaute Immobilie befindet sich in Hoofddorp, einem etablierten Büromarkt im Großraum Amsterdam, mit hervorragender Anbindung an den Flughafen Schiphol und an Amsterdam. Gemeinsam mit seinem Vertragspartner hat King Street die Immobilie von 2018 bis 2020 umfassend renoviert und in ein attraktives Mehrmieter-Büro verwandelt. Das Pharos verfügt über eine vermietbare Fläche von ca. 25.057 Quadratmetern und ist derzeit zu 89 % an einen diversifizierten internationalen Mieterbestand vermietet."Wir freuen uns, dass wir den Geschäftsplan für dieses Projekt abgeschlossen haben. Es unterstützt unser Investitionsmandat, das darin besteht, gut gelegene Immobilien in wichtigen europäischen Städten in hochwertige, moderne und nachhaltige Anlagen umzuwandeln", erklärte Paul Brennan, Geschäftsführer und mitverantwortlicher Leiter der Immobilienabteilung von King Street.Das auf Nachhaltigkeit, Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtete Pharos hat sowohl das EPC-Zertifikat mit der Note A+ als auch das "BREAAM In-Use-Zertifikat" mit der Note Excellent erhalten. Darüber hinaus bietet das Gebäude den Mietern hochwertige Gemeinschafts- und Tagungsräume, ein geräumiges Atrium, ein Bio-Restaurant mit frischen, regional angebauten Bio-Lebensmitteln, eine Außenterrasse, einen Fitnessbereich und zahlreiche Parkplätze.Weitere Informationen zur Immobilie finden Sie auf https://pharoswork.com/Informationen zu King StreetKing Street ist ein 1995 gegründetes weltweit tätiges Unternehmen für alternative Anlagen, das rund 22 Mrd. USD an Vermögenswerten auf öffentlichen und privaten Märkten verwaltet. Das Unternehmen verbindet rigorose Grundlagenforschung mit taktischem Handel und differenzierten Beschaffungskapazitäten, um schwer verständliche und komplexe Anlagechancen in allen Anlageklassen und auf allen Ebenen der Kapitalstruktur zu ermitteln. Weitere Informationen finden Sie auf www.kingstreet.com.Pro-kingstreet@prosek.comMedienkontakt:Für King StreetProsek PartnersPro-kingstreet@prosek.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1834844/King_Street_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/king-street-verkauft-nachhaltiges-modernes-burogebaude-in-hoofddorp-301718262.htmlOriginal-Content von: King Street Capital Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167630/5413327