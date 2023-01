EQS-News: Izotropic Corporation / Schlagwort(e): Miscellaneous

Izotropic veröffentlicht erstes Video von Izoview



10.01.2023 / 21:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 10. Januar 2023) - Izotropic Corporation (CSE: IZO) (OTCQB: IZOZF) (FSE: 1R3) ("Izotropic" oder das "Unternehmen"), ein Medizintechnikunternehmen, das die spezielle Brust-CT-Bildgebungsplattform IzoView (Computertomographie) für eine genauere Brustkrebserkennung und -diagnose vermarktet, freut sich, das erste Video zu veröffentlichen, das die fertige Entwicklung von IzoView zeigt. Das Video ist das erste in einer Reihe von Präsentationen, Interviews und Demonstrationen rund um IzoView und seine Fähigkeiten. Das Video mit Chief Operating Officer Dr. Younes Achkire und Head of Imaging Technology Dr. Andrew Hernandez wird heute, am Montag, 9. Januar, um 8:00 Uhr PST auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens veröffentlicht. Aktionär*innen können den Film über den folgenden Link ansehen:



Cannot view this video? Visit:

https://www.youtube.com/watch?v=TGNe3hIO2rQ "Ich freue mich und bin stolz auf unser Team, das diesen wichtigen Meilenstein erreicht hat. Es ist eine sehr aufregende Zeit für Izotropic!" - Dr. Younes Achkire, COO. Das Team wird vom 15. bis zum 23. Januar in Sacramento im technischen Werk des Unternehmens Vorbereitungen für klinische und investitionsbezogene Präsentationen treffen und eine zweite Runde von Interviews mit wichtigen Teammitgliedern aus dem wissenschaftlichen und klinischen Bereich führen, darunter Dr. John Boone, Dr. Shadi Shakeri, Dr. Craig Abbey, Dr. Younes Achkire und Dr. Andrew Hernandez. Erklärung von Dr. John M. Boone,

Mitbegründer & Direktor von Izotropic & Begründer der IzoView Brust-CT-Technologie "Als Professor für Radiologie lehrte ich meine Student*innen jedes Jahr, dass sich Computertomographie zur Erkennung subtiler Befunde besser eignet als Radiographie - das war ein Lehrbuchdogma. Eines Tages in den späten 1990er Jahren saß ich mit einem befreundeten Physiker zusammen und wir sprachen über die Frage: 'Wie können wir die Erkennung und Diagnose von Brustkrebs wirklich verbessern?' Noch bevor er antwortete, lächelte ich, schnippte mit den Fingern und sagte: 'Brust-CT!' Mehr als ein Vierteljahrhundert nach dieser Erkenntnis -nachdem ich in meinem Labor mit Hilfe von Studierenden, Mitarbeiter*innen, Post-Docs und Kolleg*innen aus Medizinphysik und Radiologie, klinischen Koordinator*innen, Techniker*innen, Patient*innen und einer Menge Forschungsmittel vier Prototypen von Brust-CT-Scannern gebaut und getestet hatte - hat das unglaubliche Technikteam bei Izotropic den ersten kommerziellen Brust-CT-Scanner entwickelt und gebaut, basierend auf den Forschungsarbeiten meines Labors an der UC Davis. In meiner langen akademischen Laufbahn ist die Brust-CT die wichtigste wissenschaftliche Errungenschaft meines Lebens, insbesondere im Hinblick darauf, wie sie die Lebensqualität von Frauen verbessern kann. Zu Beginn unserer klinischen Studien sah ich mir die Brust-CT-Bilder mit Fachkolleg*innen aus der Radiologie an, und sie schilderten mir, wie diese 3D-Bilder ihre diagnostischen Möglichkeiten verbessern würden. Ihre Begeisterung und meine Leidenschaft als CT-Nerd bestärkten mich in meinem langen Bemühen um ein besseres Verständnis der Physik der Brust-CT, ihrer Rolle in der klinischen Praxis und der Optimierung von Brust-CT-Geräten, um die Wirkung von CT in diesem Anwendungsbereich zu maximieren. Als Mitbegründer von Izotropic weiß ich, dass für uns als kleines Unternehmen die Markteinführung eines neuen Brustbildgebungssystems eine Herausforderung sein wird. Aber nach mehr als 25 Jahren Forschung auf dem Gebiet der Brust-CT und nachdem Hunderte von Frauen mit den Prototyp-Scannern der UC Davis untersucht wurden, bin ich fest davon überzeugt, dass diese Technologie die Brustkrebsdiagnose verbessern und letztendlich Leben retten wird. Diese Überzeugung beruht auf jahrzehntelanger Forschung zur Wahrnehmung von Brust-CT-Bildern durch Computer und menschliche Betrachter. Diese Technologie auf den Markt zu bringen, ist die Krönung meiner Laufbahn. Ich habe eine Schwester, eine Frau, Töchter und Enkelinnen, und es ist für mich ein tolles Gefühl, ihr Leben - und das aller Frauen - zu verbessern, falls diese schreckliche Krankheit, der Brustkrebs, sie jemals ereilt. Was wir früher immer theoretisch über CT gelehrt haben, hat sich unserer praktischen Erfahrung bei der Brust-CT bewahrheitet. Es ehrt mich sehr, dass die Männer und Frauen bei Izotropic unsere Ideen aus dem Brust-CT-Labor der UC Davis aufgenommen und umgesetzt haben. Das Beste steht uns noch bevor!" Im Namen des Vorstands Kontakt für Investor Relations:

Herr James Berard

E-Mail: info@izocorp.com

Gebührenfrei: 1-833-IZOCORP Durchwahl 1 Kontakt für Medienanfragen:

Frau Jaclyn Thast

E-Mail: jaclyn@izocorp.com

Gebührenfrei: 1-833-IZOCORP Durchwahl 3 Über die Izotropic Corporation

Die Izotropic Corporation ist das einzige börsennotierte Unternehmen, das die spezielle Brust-CT-Bildgebungsplattform IzoView für eine genauere Brustkrebserkennung und -diagnose vermarktet. Um Patientinnen und Anbietern schneller Zugang zu IzoView zu ermöglichen, will Izotropic in einer ersten klinischen Studie die Überlegenheit der diagnostischen Brust-CT-Bildgebung gegenüber diagnostischen Mammographie-Verfahren nachweisen. In klinischen Folgestudien wird Izotropic Plattformanwendungen validieren, einschließlich radiologisches Brustscreening, Behandlungsplanung und -überwachung in der chirurgischen Onkologie und Brustrekonstruktion und Implantatüberwachung in der plastischen und Rekonstruktionschirurgie. Weitere Informationen über die Izotropic Corporation finden Sie auf ihrer Website unter izocorp.com und in ihrem Profil auf SEDAR unter sedar.com. Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die auf den aktuellen Schätzungen, Annahmen, Prognosen und Erwartungen des Managements, des Geschäfts und der Kenntnis des relevanten Marktes und wirtschaftlichen Umfelds des Unternehmens basieren. Das Unternehmen hat versucht, solche Informationen und Aussagen im Zusammenhang mit jeglicher Diskussion über zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten oder zukünftige operative oder finanzielle Leistung nach Möglichkeit mit Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "vorstellen", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "vielleicht", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "abzielen", "Potenzial", "wird", "würde", "könnte", "sollte", "weiterhin", "erwägen" und andere ähnliche Ausdrücke und Ableitungen davon zu kennzeichnen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter. Diese Aussagen sind keine Leistungsgarantien und beinhalten schwer zu kontrollierende oder vorherzusagende Risiken, einschließlich in Bezug auf Kapitalbedarf, und Ungewissheiten. Diese könnten dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens erheblich vom Inhalt und den Auswirkungen solcher Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, um neue Informationen oder das Eintreten zukünftiger Ereignisse oder Umstände wiederzugeben, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder das Unternehmen noch seine Aktionär*innen, leitenden Angestellten und Berater*innen haften für Maßnahmen und deren Ergebnisse, die von einer Person auf Grundlage der hierin enthaltenen Informationen ergriffen wurden, insbesondere Kauf oder Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens. Nichts in diesem Dokument sollte als medizinischer oder sonstiger Rat jeglicher Art angesehen werden. Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. IzoView ist noch nicht zum Verkauf freigegeben. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/150904 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/150904

News Source: Newsfile



10.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com