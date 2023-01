Nach einem holprigen Start haben am Dienstag die US-Börsen noch deutlich im Plus und damit auf Tageshoch geschlossen. Händlern zufolge fehlten zunächst die Impulse für größere Ausschläge oder klare Trends, doch gegen Handelsende griffen die Anleger erneut kräftig zu und sorgten für einen positiven Ausklang.Der Leitindex Dow Jones schloss mit 0,6 Prozent im Plus bei 33.704. Der marktbreite S&P 500 verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 3.914, während der technologielastige Nasdaq 100 0,9 Prozent ...

