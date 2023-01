Amazon rollt in den USA seine E-Commerce-Funktion "Buy with Prime" aus. Damit können Drittanbieter die Bestellungen ihrer Kund:innen über Amazons Fulfillment-Dienst abwickeln - laut dem Konzern mit Vorteilen für beide Seiten. Im Frühjahr 2022 hatte Amazon das Programm "Buy with Prime" angekündigt. Online-Shops, die daran teilnehmen, können die Bestellungen ihrer Kund:innen damit über Amazons Fulfillment-Dienst abwickeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...