DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 14.847 Pkt - Bayer nach Medienbericht fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "eher ruhigen" nachbörslichen Geschäft am Dienstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Bayer wurden 1,3 Prozent höher gestellt, so der Händler. Hintergrund sei ein Medienbericht, wonach der Investmentfonds Bluebell bei Bayer eingestiegen sei und eine Aufspaltung des Konzerns fordere. Siemens Energy rückten 1 Prozent vor. Das DAX-Unternehmen hat einen milliardenschweren Auftrag vom Netzbetreiber Amprion zur Anbindung von Windparks in der deutschen Nordsee erhalten.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.847 14.775 +0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 10, 2023 16:34 ET (21:34 GMT)

