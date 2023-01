Starker Jahresstart für Uran: Furioser Beginn im Jahr 2023! Anleger schauen in den kommenden Monaten auf Uran

Anzeige / Werbung

Neues Jahr - Altes Glück! Uran weiter mit starker Performance. Uranaktien wie Fission 3.0 überzeugen auch im Januar mit starken Kursanstiegen und gehören zu den Top-Aktienkandidaten für 2023.

Unter Uran-Anlegern wächst dieser Tage spürbar die Vorfreude auf ein explosives Jahr 2023. Und tatsächlich ist die Ausgangslage besser denn je: Unübersehbar nimmt das Comeback der weltweiten Uran-Industrie Fahrt auf, was die U3O8-Preise deutlich verteuern dürfte.



Die aktuellen 50 US-Dollar pro Pfund sind nicht das Ende der Uran-Geschichte, sondern erst ihr Anfang. Allein bis zum Preishochpunkt des letzten Uran-Zyklus fehlen noch über 90 Dollar, die Inflation einmal ganz außen vorgelassen.



Es ist deshalb nur noch eine Frage der Zeit bis von allen Seiten wieder große Gelder in den vergleichsweise kleinen Uransektor fließen. Vervielfachungen bei ausgewählten Playern werden dann wieder an der Tagesordnung sein.



Genau solche Wertexplosionen waren auch schon im letzten Uran-Bullenmarkt vor 15 Jahren zu beobachten - und diese Geschichte wiederholt sich gerade mit unserem Top-Favoriten Fission 3.0.

Fission 3.0 Corp. (www.fission3corp.com)

Ein einziger, aber sehr viel versprechender Bohrkern aus einem Bohrprogramm im kanadischen Athabasca-Becken katapultierte diese Company im November 2022 von 0 auf 100. Damals kostete die kleine Aktie noch 7 bis 8 Cent (CAD).



Aus 10.000 EUR wurden 50.000 EUR!



Heute reden wir bereits von 0,40 CAD pro Aktie! Wer also vor etwas mehr als sechs (!) Wochen bspw. 10.000 Euro investierte, sitzt heute auf einer 50.000 Euro schweren Position. Sehr beneidenswert, finden Sie nicht?



Falls Sie an dieser Stelle mit der Fission-Geschichte bereits wieder abschließen wollen, könnten Sie einen großen Fehler begehen, denn frühere Uran-Entdeckungen in der unmittelbaren Nachbarschaft beweisen, dass hier noch deutlich mehr drin ist. Viel mehr!



1. NexGen Energy (NXE) lief seiner Zeit von 0,30 auf 3 CAD / Aktie nach seiner Arrow-Entdeckung = Tenbagger



UND:



2. IsoEnergy (ISO) sprintete ebenfalls von 0,40 auf 4 CAD / Aktie nach seiner Hurricane-Entdeckung = Tenbagger



Aus dieser Warte heraus ist bei Fission 3.0 zumindest eine weitere Verdopplung auf 0,80 CAD höchst wahrscheinlich. Doch so einfach ist es bei FUU nicht, denn die Company dürfte auf einer wirklich großen, sensationellen Uran-Entdeckung im Athabasca-Becken sitzen. Die Fission-Aktionäre dürfen somit ganz zu Recht von noch viel mehr träumen.



Das klingt zu schön, um wahr zu sein? Sie haben Recht, doch die harten Fakten deuten nun einmal genau in diese Richtung!



Werfen wir also einen genaueren Blick auf das, was auch viele Experten als die bemerkenswerteste Uran-Entdeckung des vergangenen Jahrzehnts bezeichnen.



Bekanntlich verfügt Fission 3.0 über große Liegenschaften im kanadischen Athabasca-Becken, der Heimat der kanadischen Uran-Industrie. Sie alle vereint eine Gemeinsamkeit: sie liegen in teils unmittelbarer Nähe zu anderen großen, nachgewiesenen Uranfunden!



Genau so ist auch die Ausgangslage im südwestlichen Bereich des Athabasca-Beckens, wo die wichtigsten Projekte der Company liegen: In dieser Zone finden sich hochgradige Uranvorkommen, namentlich Triple R (Fission Uranium), Arrow (NexGen), Shea Creek (UEX Corp) und Cluff Lake (ehemals AREVA).



Fission's Flaggschiff vor Ort ist das 39.946 Hektar Projekt Patterson Lake North (PLN). Es grenzt an die hochgradige Lagerstätte Patterson Lake South (PLS) Triple-R von Fission Uranium, die bereits auf dem Weg in die Produktion ist.

Einmal mehr: Mining-Legenden am Werk!



Und wer hatte einst das Triple-R-Vorkommen von Fission Uranium entdeckt? Genau: Jenes technische Team, das nun auch bei Fission 3.0 die Verantwortung trägt oder trug, allen voran Mining-Legenden wie CEO Dev Randhawa, Geologe Ross McElroy und noch einige andere.



Sie leiteten im Herbst 2022 auf PLN ein Bohrprogramm in die Wege und landeten gleich mit dem zweiten Bohrkern PLN22-035 einen Jackpot. Die neue "Uranentdeckung A1" befindet sich 23 km nordwestlich der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium.



Alles richtig gemacht, kann man sagen! Und wie!



"PLN22-035" brachte folgende mineralisierte Intervalle:

• 15.0 m @ 6.97% U3O8 (257.5 m bis 272.5 m), darunter:

• 5.5 m @ 18.6% U3O8 (260.0 m bis 265.5 m), inklusive:

• 1.0 m @ 59.2% U3O8 (263.0 m bis 264.0 m)

Lassen Sie uns nun noch einmal kurz zu den beiden obigen Tenbaggern NexGen und IsoEnergy zurückgehen. Wie wir der nachfolgenden Tabelle entnehmen können, wies das erste Entdeckungsbohrloch von NexGen einen Gehalt von 0,37 % U308 über einen Abschnitt von 5,75 Meter auf, während das erste Entdeckungsbohrloch von ISO 1,26 % U308 über 8,6 Meter aufwies. Schöne Werte, aber wenig im Vergleich zur jüngsten Fission-Entdeckung!



Fission 3.0's Entdeckungsbohrung brachte es hingegen auf 6,97% U308 über 15.0 Meter!



Wir glauben, dieser Unterschied ist nicht zu übersehen!



Nicht nur die U3O8-Gehalte sind in Fission's Bohrkern viel höher als bei den anderen beiden Entdeckungen von NexGen und Iso, sondern auch die Mächtigkeit.



Das heißt: Die Bewertung von Fission 3.0 hat noch einen weiten Weg zu gehen, denn die Market Cap von NexGen steht aktuell bereits bei 2,85 Mrd. CAD, die von Iso bei 320 Mio. CAD.



Zum Vergleich: Fission 3.0 bewegt sich hingegen erst bei 128 Mio. CAD Börsenwert! Wir meinen: Hier ist noch jede Menge Luft nach oben.



Und tatsächlich ist es so, dass der nächste Katalysator nun bereits unmittelbar vor der Tür stehen könnte. Sein Name: das seit wenigen Tagen laufende Winterbohrprogramm 2023.



Dieses Step-Out-Bohrprogramm auf PLN umfasst 20 Bohrlöcher, um die äußerst erfolgreichen Bohrergebnisse vom November 2022 zu erweitern.



Die Bohrlöcher sollen den Verlauf der Mineralisierung entlang des Streichens sowie neigungsaufwärts und neigungsabwärts erproben. Die Fission-Crew setzt also genau dort an, wo man im Herbst 2022 die sensationelle A1-Uranenrtdeckung machte, die in alle Richtungen offen ist.

Raymond Ashley, Vice President Exploration, kommentierte dazu:



"Das technische Team von Fission 3 kann auf frühere Erfahrungen mit Ressourcendefinitions- und Zonenerweiterungsbohrungen in der Mineralisierung im Grundgestein der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium bei Patterson Lake South sowie auf diskordanzartige Mineralisierungen aus der Arbeit bei der Lagerstätte J Zone von Fission Energy bei Waterbury Lake zurückgreifen. Wir sind begierig darauf, die Kontrolle über die Mineralisierung zu erlernen und die potenzielle Größe dieser neuen Zone zu vergrößern und zu bestimmen."



Da sich die Bohrer nun bereits wieder seit einigen Tagen drehen, können jederzeit neue Funde bekannt werden. Man kann wohl mit Sicherheit davon ausgehen, dass die neue Uranentdeckung A1 noch viele hochgradig mineralisierte Bohrkerne hervorbringen wird, was den Wert der Liegenschaft und damit des Besitzers Fission 3.0 noch deutlich hoch treiben dürfte.



Wir wären daher keineswegs überrascht, wenn weitere sehr hochgradige Treffer abermals wie Dynamit auf die Fission 3.0 Aktie wirken würden. Zur Erinnerung: Noch Mitte November dümpelte die Fission-Aktie lustlos mit nur 7 Cent (CAD) vor sich hin - bis die Meldung vom Uranfund "A1" die Runde machte.





Hier wiederholt sich nun womöglich die Geschichte! Spätestens dann dürfte verstärkt auch institutionelles Kapital zufließen und Fission 3.0 den Weg in weitere Branchen-ETFs finden.



Kurzum: Schon in dieser Woche könnte die F3-Aktie unserem Kursziel bei 0,90 CAD / 0,65 EUR sehr nahe kommen. Dank der jüngste Uran-Treffer steht die Company wohl wirklich erst am Anfang ihrer mittel- bis langfristigen Aufwertung!



Eventuelle Kursschwächen sind aus unserer Sicht nur weitere Gelegenheiten zum günstigen Einstieg. Ob sie nochmals kommen, steht auf einem anderen Blatt.

Projektgenerator Fission 3.0 - die Investment-Highlights



Fission 3.0 profitiert mit 16 Uranprojekten im Athabasca-Becken direkt vom beginnenden Uran-Bullenmarkt

Alle Augen auf Patterson Lake North!

Uran-Sektor startet heiße Boomphase

Weitere Uranentdeckungen wahrscheinlich

Weltklasse-Uran-Team mit phänomenaler Vita

Viel zu niedrige Marktkapitalisierung von unter 128 Mio. CAD

Kasse für umfangreiche Explorationen & Joint-Ventures prall gefüllt

Gefüllte News-Pipeline, dank laufender Explorationen & JV-Verhandlungen









Enthaltene Werte: CA13321L1085,CA13708P2017,CA33812R1091,CA3381242096,CA86308P1027