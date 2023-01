Trotz eines dynamischen Abschlussviertels: Mit Erlösen von rund 14,7 Mio. Euro ist Enapter leicht unter der - im Sommer allerdings sehr deutlich reduzierten - Prognose von 15,6 Mio. Euro für 2022 geblieben. Immerhin sind die anfängliche Qualitätsprobleme bei der neuen Elektrolyseure-Gerätegeneration EL 4.0 längst behoben und Enapter kann nun zeigen, was das Unternehmen leisten kann. ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Enapter, Süss Microtec appeared first on Boersengefluester.

