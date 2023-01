Die Holding der Gründerfamilie hat den Kauf von 25 % plus einer Aktie der Stammaktien am Sportwagenhersteller PORSCHE AG abgeschlossen. Der Kaufpreis von 3 Mrd. € für die zweite Tranche wurde mit der VW-Sonderdividende finanziert. Insgesamt bezahlte die von den Familien Porsche und Piëch kontrollierte Holding 10,1 Mrd. € für das Paket am Börsenneuling, also auf Basis einer Bewertung von 40,4 Mrd. € für die Sportwagenikone, die aktuell an der Börse mit knapp 88 Mrd. € taxiert wird. Das ist "Financial Engineering" auf schwäbisch und unterstreicht die Unterbewertung der PORSCHE SE. Die Aktie ist ein Value-Schnapper.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de