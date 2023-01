Tesla geht in die nächste Expansionsphase. Nach der Gigafactory Deutschland investiert der Automobilhersteller nun in eine Erweiterung der Gigafactory in Texas. Airbus kann erneut den Erzrivalen Boeing schlagen. Im vierten Jahr in Folge lieferten die Europäer mehr an ihre Kunden aus. Apple diversifiziert sein Geschäft weiter. Nach den USA und Indien verlagert man nun auch Produktionskapazitäten nach Vietnam.Asien entwickelt sich am Mittwochmorgen sehr freundlich. Nahezu alle Benchmarks in der Region können im Plus notieren und folgen damit den ...

