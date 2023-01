Nach einem Tag Verschnaufpause setzt sich die Jahresanfangsrally im DAX am Mittwoch wohl fort. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,6 Prozent höher auf 14.860 Punkte. Das wäre ein weiterer Höchststand seit März 2022 und ein Plus von 6,7 Prozent seit Vorjahresende.Auch an der Wall Street hatten die Anleger tags zuvor bei Aktien schnell wieder zugegriffen. Sie agieren damit mutig, obwohl am Donnerstag mit den US-Verbraucherpreisen für Dezember ...

