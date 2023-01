The following instruments on XETRA do have their first trading 11.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.01.2023Aktien1 CA26886R1047 EQB Inc.2 CA74739G1072 Q2 Metals Corp.Anleihen1 XS2550063478 Nidda Healthcare Holding GmbH2 US718286CW51 Philippinen, Republik der3 XS2575971994 ABN AMRO Bank N.V.4 GB00BMV7TC88 Großbritannien und Nord-Irland5 AU3CB0295541 Kreditanstalt für Wiederaufbau6 BE6340794013 Belfius Bank S.A.7 DE000A30VG92 Deutsche Bank AG8 AT0000A320B2 Erste Group Bank AG9 XS2575555938 ABB Finance B.V.10 US22822VBA89 Crown Castle Inc.11 DE000A3MQUY1 DZ HYP AG12 DE000A3MQUZ8 DZ HYP AG13 FR001400F5F6 La Banque Postale14 XS2575900977 Lloyds Banking Group PLC15 XS2576067081 National Grid PLC16 XS2575973776 National Grid PLC17 US718286CY18 Philippinen, Republik der18 US718286CX35 Philippinen, Republik der19 CH0341440326 Rallye S.A.20 FR001400F067 Crédit Agricole S.A.21 CA459058KM45 International Bank for Reconstruction and Development22 US78016FZT47 Royal Bank of Canada