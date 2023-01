Drei Sprinklr-Produktsuites verbessern digitale Kundeninteraktionen

Sprinklr (NYSE: CXM), die Unified-CXM-Plattform (Unified Customer Experience Management) für zukunftsorientierte Unternehmen, teilte heute mit, dass sich Europas größtes Kaufhaus El Corte Inglés dafür entschieden hat, mit Sprinklr seine Strategie für das Online-Kundenengagement zur transformieren. Mit den drei Sprinklr-Produktsuites Sprinklr Social Publishing Engagement, Modern Research und Modern Marketing Advertising kann El Corte Inglés ein kanalübergreifendes Kundenerlebnis während der gesamten Customer Journey bereitstellen.

"El Corte Inglés hat schon immer danach gestrebt, das Kundenerlebnis in den Vordergrund zu stellen. Diese Strategie hat uns ermöglicht, unsere Führungsposition im Einzelhandelsmarkt zu behaupten, und bildet die Grundlage unserer Entscheidung, hier in Portugal mit Sprinklr zu kooperieren", so Susana Santos, Director of Communications, El Corte Inglés Portugal. "Sprinklr bietet die umfangreichste einheitliche Plattform für das digitale Customer Experience Management, und wir freuen uns, mit ihnen während der nächsten Phase der Transformation unseres digitalen Kundenerlebnisses zusammenzuarbeiten."

El Corte Inglés Portugal hat sich dazu entschieden, mithilfe von Sprinklr das digitale Einkaufserlebnis zu verbessern, da immer mehr Kundinnen und Kunden über soziale Medien einkaufen, den Kundenservice nutzen und Informationen über ihre Einkäufe abrufen.

"Kunden erwarten menschliche, personalisierte Erlebnisse über jeden Kanal und zu jeder Zeit. Mit Sprinklr wird El Corte Inglés dazu in der Lage sein, über externe Kanäle zu kommunizieren, über interne Silos hinweg zu kooperieren und persönliche Erlebnisse im benötigten Umfang über eine einheitliche Plattform zu liefern", erklärt Kris Wood, Senior Vice President EMEA, Sprinklr.

El Corte Inglés Portugal wird die folgenden Produkte implementieren:

Sprinklr Social Publishing Engagement : verbessert die Effizienz des Teams und senkt die Kosten durch richtungsweisende KI und Automatisierung und den Aufbau einer einzigen Quelle der Wahrheit ("Single Source of Truth") für Publishing und Engagement geschaffen wird

: verbessert die Effizienz des Teams und senkt die Kosten durch richtungsweisende KI und Automatisierung und den Aufbau einer einzigen Quelle der Wahrheit ("Single Source of Truth") für Publishing und Engagement geschaffen wird Sprinklr Modern Research : hilft dem Team, durch KI-gestützte Erkenntnisse die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu verstehen, um relevante und effektive Inhalte zu erstellen

: hilft dem Team, durch KI-gestützte Erkenntnisse die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu verstehen, um relevante und effektive Inhalte zu erstellen Sprinklr Modern Marketing Advertising: optimiert die Performance von Werbung und senkt die Kosten durch die Konsolidierung von organischen und bezahlten Aktivitäten

Weitere Kundenberichte finden Sie unter Sprinklr Customer Stories.

Über Sprinklr

Sprinklr ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware für alle kundenseitigen Funktionen. Mithilfe von zukunftsweisender KI unterstützt die Unified-CXM-Plattform von Sprinklr Unternehmen dabei, jedem Kunden zu jeder Zeit und über jeden modernen Kanal ein persönliches Erlebnis zu bieten. Sprinklr hat seinen Sitz in New York City und beschäftigt Mitarbeitende auf der ganzen Welt. Das Unternehmen kooperiert mit mehr als 1.000 der wertvollsten Unternehmen der Welt, darunter globale Marken wie Microsoft, P&G, Samsung sowie mehr als 50 der Fortune 100.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005003/de/

Contacts:

Pressekontakt

Austin DeArman

pr@sprinklr.com