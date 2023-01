2022 ging es an den Börsen abwärts. Was bringt dieses Jahr? Geht es nach Warren Buffett, könnte 2023 mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent ein Bullenmarkt werden. Das steckt dahinter. 2022 ging es an den Börsen mehr als turbulent zu. Die Inflation, steigende Zinsen, Kriege und Energiekrisen hielten die Märkte in Atem. Groß Leitindizes wie der S&P 500 und der Dax schlossen jeweils mit minus zwanzig und minus zwölf Punkten. Viele Anleger fragen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...