Erneut hat AIRBUS BOEING geschlagen und ist zum vierten Mal in Folge der weltgrößte Flugzeugbauer. Im vergangenen Jahr konnte AIRBUS seine Auslieferungen weiter leicht steigern: 661 Verkehrsflugzeuge wurden an die Kunden übergeben, das waren 8 % mehr als im Vorjahr, auch wenn das ursprüngliche Auslieferungsziel für 2022 von 700 Flugzeugen nicht erreicht werden konnte. Den Auftragsbestand konnte AIRBUS um brutto 1.087 (netto: 820) neue Aufträge auf 7.239 zum Jahresende steigern. Die Flugzeuge aus der A320neo-Familie heimsten brutto 888 Neubestellungen ein. Für die A220 erhielt der Hersteller 127 feste Bestellungen. Der US-Rivale BOEING konnte im abgelaufenen Jahr nur 480 (2021: 340) Flugzeuge an die Kunden übergeben, sein Auftragsbestand summiert sich auf gut 4.500 Flugzeuge.





