Hot Stock 2023: Eine (noch starke) Einstiegsgelegenheit!?

Diese Aktie gehört zuletzt immer wieder zu den Hot Stocks der Heimatbörse in Nordamerika. Schnell könnte sich ein prozentual dreistelliges Performanceszenario, das wir erst vor kurzem gesehen haben, wiederholen.

Aktuell bietet sich in unseren Augen eine noch sehr schöne Einstiegsgelegenheit.

Eine Meldung kurz vor dem Jahreswechsel 2022 löste für diese Aktie einen heftigen Kurssprung aus: Fast 120 % Zugewinn gab es nach der Wiederhandelsaufnahme nach dem Weihnachtswochenende. Die Meldung war so brisant, dass an der Heimatbörse in Nordamerika für einige Stunden der Handel ausgesetzt wurde. Wir spekulieren jetzt auf weitere Meldungen, die erneut für sehr ordentliche Zugewinne sorgen könnten. Ein sehr früher Einstieg könnte sich ganz besonders lohnen.

Wir sehen in der Aktie von ASEP Medical* (WKN: A3DE8V) den ersten richtigen Hot Stock für 2023, der jetzt schon sehr kurzfristig prozentual dreistellige Zugewinne bringen könnte. Die Aktie hatte kurz vor dem Jahreswechsel mit einem Tagesgewinn von 117 % gezeigt, was "sie kann".

Offensichtlich engagiert sich nun nach Finanzspritzen der Bill & Melinda Gates Foundation und kanadischen Regierungseinrichtungen auch eine wichtige Bahrain-Institution:

Asep Medical*

WKN: A3DE8V

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

Nach Finanzspritzen der Bill & Melinda Gates Foundation und kanadischen Regierungseinrichtungen der Megadeal mit wichtiger Bahrain-Institution!?

- Asep Inc. Signs Letter of Intent for Joint Venture with Bahrain-based Seaspring W.L.L. for Regulatory Approval and Commercialization of Sepsis Diagnosis Technology in the Kingdom of Bahrain, the Middle East and North Africa

HIER zur Meldung.

Ein Mitglied der in Bahrain angesehen und bekannten Familie Al-Khalifa soll sich beim offensichtlich stark aufstrebenden Medtech-Unternehmen ASEP Medical* (WKN: A3DE8V) engagieren. Die von einem der angesehensten Forscher Kanadas geleitete ASEP Medical will bedeutende Lösungen zum Problem der immer mehr auftretenden Antibiotikaresistenzen gefunden haben. Laut dem ASEP-Gründer, Universitätsprofessor und von der kanadischen Regierung zum Chair des Forschungslehrstuhls für Gesundheit und Genomik ernannten Dr. Robert Hancock sind Antiobiotikaresistenzen inzwischen für 20% aller Todesfälle weltweit verantwortlich. Laut einem Bericht der Frankfurter Rundschau vom letzten November sind bakterielle Infektionen sogar die zweithäufigste Todesursache. Der Clou: Sowohl diagnostisch als auch therapeutisch soll ASEP Medical nun schon zeitnah international einzigartige Produkte auf den Markt bringen, die ganz erheblich zur Behebung dieser großen Problematik beitragen könnten.

Kanadische Regierungseinrichtungen oder auch die Bill & Melinda Gates Foundation haben Geld gegeben. Noch in diesem Jahr soll für ASEP Medical* (WKN: A3DE8V) die erste Kommerzialisierung anstehen, und ein wahrscheinlicher Deal mit Seapring aus Bahrain (LOI unterzeichnet) könnte jetzt auch finanziell und strategisch mehr Sicherheit bringen. Die Aktie könnte sich nun schon sehr kurzfristig vom Pennystock zu einem potenziell zig hundert Millionen schweren Medtech-Unternehmen entwickeln und womöglich auch noch in diesem Jahr den Börsengang an eine US-Seniorbörse vollziehen. Ein Kursanstieg von derzeit 0,40 C$ auf 3,00-5,00 C$ erscheint nach den jüngsten beiden Meldungen und vor allem in Hinblick der zu antizipierenden Entwicklungen alles andere als utopisch.

Aktuell handelt das Papier von ASEP nur an der kanadischen Börsen CSE mit Interlistings im Freiverkehr der Deutschen Börse. Dass das Unternehmen, das bis Ende 2022 nahezu gar keine Aufmerksamkeit bekommen hatte (bis zu einer Meldung, die den Kurs über Nacht förmlich explodieren ließ), jetzt eine Absichtserklärung mit Seaspring, der Firma von Shaikh lsa Khalid Abdulla Al-Khalifa unterzeichnete, jenem wohl extrem einflussreichen Al-Khalifa, der erst im letzten Juli diesen Jahres die Kabinettssitzung in Bahrain leitete, werten wir als starkes Indiz dafür, dass ASEP Medical tatsächlich noch dieses Jahr den großen internationalen Durchbruch schaffen wird.



Shaikh lsa Khalid Abdulla Al-Khalifa zusammen bei der Unterzeichnung mit ASEP-Manager Dr. Richard Heinzl, der von Harvard die höchstmögliche Auszeichnung erhalten hat

"Mit der Einführung der neuartigen Sepsis-Diagnosetechnologie von Asep Inc. in Bahrain wollen wir das Gesundheitssystem des Landes und der gesamten Region unterstützen und voranbringen."

- Shaikh lsa Khalid Abdulla Al-Khalifa

Wer bei den zu erwartenden Entwicklungen nicht noch einmal nur wieder von der Seitenlinie zuschauen will, der sollte unseres Erachtens jetzt frühzeitig eine Wagnisposition im Depot haben.

Lesen Sie in unserer jüngsten Ausgabe vom vergangenen Freitag alles zu ASEP Medical und warum wir glauben, dass sich ein jetzt noch frühzeitiger Einstieg ganz besonders auszahlen wird.

2023 sollte ganz im Zeichen dieses Unternehmens und dessen wissenschaftlichen Errungenschaften stehen. Tatsächlich handelt es sich bei dem Papier von ASEP Medical* (WKN: A3DE8V) noch immer um einen Geheimtipp (der sich in unseren Augen 2023 zum Tenbagger entwicklen könnte), denn im Mainstream ist dieses in unseren Augen wirklich krass aufstrebende und exorbitant unterbewertete Unternehmen noch lange nicht angekommen.

Fakt ist: Die Aktie notiert noch als Pennystock an der kanadischen Börse CSE (Canadian Securities Exchange), dem Börsenplatz für vorwiegend Microcap-Unternehmen. Dort wiederum war die Aktie in der letzten Woche der "Shootingstar" und gehörte teils zu den meistgehandelten Titeln. Ungewöhnlich für einen Pennystock an der CSE: Institutionen wie die Bill & Melinda Gates Foundation, die US-Regierung durch die US Army oder auch kanadische Regierungseinrichtungen gaben Geld in die Entwicklungen und Forschungen, die jetzt zur börsennotierten ASEP Medical gehören.

Für uns steht fest: Wäre das Unternehmen jetzt schon an der Nasdaq, läge die Marktbewertung sicherlich schon im dreistelligen Millionenbereich, 250 bis 350 Mio. USD hielten wir in Anbetracht des gegenwärtigen Entwicklungsstadiums für alles andere als abwegig (aktuelle Bewertung bei rund 18 Mio. USD, letzter Kurs an der Heimatbörse bei 0,40 C$). Und selbst von dort weg wäre wohl Upside vorhanden, ist das Med- und Biotechunternehmen doch in seinem Stadium bereits außerordentlich weit und eine erste Produktlancierung schon für 2023 geplant. Und an den großen US-Börsenplatz, da will Unternehmensgründer, CEO und Universitätsprofessor Dr. Robert Hancock im 2023er-Jahr hin, spielt die Kursentwicklung mit. und davon gehen wir aus! - Es ist nicht schwer, sich auszumalen, welch grandiose Performance ein solcher Step für Anleger*innen bedeuten könnte, geht die Vision einer der angesehensten Wissenschaftler Kanadas auf. Erst in diesen Tagen gab das Unternehmen das Erreichen wirtlich bedeutender Meilensteine bekannt: Das inzwischen weltweit bekannte Problem mit Antibiotikaresistenzen könnte dank ASEP Medical erfolgreich behandelt, die zahlreichen Sepsis-Todesfälle vermieden werden. Dank einer speziellen Peptidtechnologie könnte sich ASEP Medical tatsächlich in diesem Bereich als Marktführer etablieren.

117 % Kurszuwachs an nur einem Handelstag

Die jüngste Meldung des Unternehmens hatte es in sich. -Das ist Fakt! Und an der kanadischen Heimatbörse setzte man sogar für kurze Zeit den Handel aus, die Regulatoren hakten nach, was es tatsächlich mit der Relevanz dieser Meldung auf sich hat, und in der Tat stellte sich einmal mehr heraus: Die Relevanz ist ganz besonders prägnant, noch prägnanter als zuvor angenommen, und man darf bei den bisherigen Errungenschaften durchaus von einem internationalen Gamechanger sprechen, ein potenzieller Gamechanger für Millionen, kam jetzt heraus, dass man mit der Forschung noch viel weiter fortgeschritten ist, als übers Weihnachtswochenende angenommen: Schon 2023 sollen erste Produkte zur Vermarktung reif sein. Die Aktie von ASEP Medical* (WKN: A3DE8V) gehörte gleich nach Wiederaufnahme des Handels nach den kursrelevanten Nachrichten zu den ganz großen Gewinnern der kanadischen Börse und ging am ersten Handelstag nach der Meldung mit einem Kursplus von 117 % aus dem Handel.

Mit weiteren sehr signifikanten Meldung dürfte zu rechnen sein. Ein vorheriger Einstieg drängt sich unseres Erachtens für jeden sehr risikoaffinen und bewusst auf eine überproportional hohe Rendite spekulierenden Anleger*in auf. Wir sehen eine der ersten größten Investmentchancen für das Jahr 2023.

Die jüngsten und in unseren Augen wirklich besonders relevanten Nachrichten sollten schon kurzfristig eine komplette Neubewertung zur Folge haben. Denn schon jetzt spricht man von der Marktlancierung revolutionärer Produkte (teils schon in 2023), die international Alleinstellungsmerkmal haben und für sehr große Aufmerksamkeit sorgen dürften, sollen sie das große Problem von Antibiotikaresistenzen lösen. Laut einem Bericht der Frankfurter Rundschau von Ende November sind bakterielle Infektionen aktuell die zweithäufigste Todesursache! Mit der neuartigen Diagnosetechnologie von ASEP ließen sich laut dem CEO, der zu den Top-Wissenschaftlern in seinem Bereich zählt, zahlreiche Sepsis-Todesfälle vermeiden. Mit einer wirksamen Therapiemethode, einer weltweit einzigartigen Peptidtechnologie, die direkt an der Unwirksamkeit der derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten ansetzt, indem sie das Wachstum von Biofilmen unterdrückt und Entzündungen reduziert, könnte ASEP Medical in diesem Bereich marktführend werden. Der Clou: Die peptidtherapeutische Technologie befindet sich schon jetzt in fortgeschrittenen präklinischen Tests und deren Wirksamkeit wurde bereits in relevanten Tiermodellen nachgewiesen, wie das Unternehmen kurz vor dem Silvesterwochenende zusätzlich bekannt gab. Die Aktie könnte jetzt also in den den nächsten Tagen ganz besonders steil gehen.

Unser Empfinden ist, dass die Akte von ASEP Medical* (WKN: A3DE8V) nach den jüngsten News definitiv in jedes Depot von Investor*innen gehört, die die Chance auf wirklich sehr hohe Kursgewinne nicht verstreichen lassen wollen und bereit sind, auch ein entsprechend erhöhtes Risiko einzugehen. Und mit den potenziell sehr hohen Kursgewinnen meinen wir wirklich sehr hohe Zugewinne fürs Depot, denn im Erfolgsfall könnte die Aktie des Unternehmens, das derzeit ganz klar als Microcap zu kategorisieren ist, jetzt sogar sehr schnell zu einer 3-5$-Aktie heranwachsen (zeitnahe Follow-Up-Meldungen erscheinen naheliegend).

Bei der Aktie von ASEP Medical* handelt es sich noch um einen Pennystock. Während Pennystock-Unternehmen oft mit Vorsicht zu betrachten sind, hat man es häufig und immer wieder mit wirklich unerfahrenen Managements oder windigem Geschäftsgebaren zu tun, treten bei ASEP Medical Namen in Erscheinung, die man normalerweise doch äußerst selten bei Pennystock-Unternehmen findet, hierunter die US-Regierung mit der US-Army, die Bill & Melinda Gates Foundation, die renommierte Universität UBC in Kanada und die Namen wirklich weltweit angesehener internationaler Wissenschaftler.

Über 20 Mio. Dollar (CDN) sind dem Startup-Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften u.a. auch durch Regierungseinrichtungen zugeflossen, um ein definitiv MASSIVES Problem zu lösen. - Der oder die Lösende betritt einen viele Milliarden schweren Markt, und derzeit deutet sehr vieles darauf hin, dass gerade das bis heute wohl kaum jemandem in der Investment Community bekannten Unternehmen ASEP Medical* (WKN: A3DE8V) sehr große Chancen haben sollte, eine Schlüsselrolle zu übernehmen. Ein unglaublich großer Erfolg bahnt sich an, und jetzt mutige Anleger*innen können noch auf "Seedniveau" einsteigen. - Wir sehen eine unvergleichlich starke Investmentgelegenheit, die unseres Erachtens in dieser Konstellation nicht so schnell wiederzufinden sein wird.

Zu den Gründern des Unternehmens, das offensichtlich davor steht, wirklich bahnbrechende Produkte zu lancieren, die viele Millionen Leben retten können, gehört mitunter die Elite der Wissenschaft und mit Rudy Mazzocchi auch ein US-Serienunternehmer, der schon bei zahlreichen Gründungen dabei war, die erfolgreich an große Pharmaunternehmen verkauft wurden. Mit einem der weltweit angesehensten Mikrobiologen aus Kanada, dem Universitätsprofessor Dr. Robert Hancock, der in seiner kanadischen Heimat die höchstmögliche Auszeichnung für seine wissenschaftlichen Errungenschaften erhalten hat, gehört eine Koryphäe der Wissenschaft zu den Gründern. Hancock hat seit Sommer als CEO die Führung von Mazzocchi übernommen, nachdem dieser aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten musste.



Universitätsprofessor Dr. Robert Hancock, der der höchstmöglichen Auszeichnung seines Heimatlandes, dem kanadischen Orden ausgezeichnet wurde, ist ein weltweit anerkannter Mikrobiologe der UBC und wurde von der kanadischen Regierung zum Chair des Forschungslehrstuhls für Gesundheit und Genomik ernannt. Die Liste der Auszeichungen des Professors bei Wikipedia ist lang und umfasst fast 40 Einträge! Hancock gehört (mit mehr als 108.000 Zitaten) zu einem der weltweit am häufigsten zitierten Wissenschaftler des International Scientific Indexing (ISI).

Ein weiterer hochangesehener Name bei ASEP Medical ist Dr. Richard Heinzl, der zuletzt als Global Medical Director für WorldCare tätig war, ein in Boston ansässiges und mit Harvard verbundenes Unternehmen für virtuelle Medizin. Er ist emeritierter Fellow des American College of Preventive Medicine. Heinzl erhielt einen Ehrendoktor (LLD) seiner Alma Mater, der McMaster Universität, und wurde von Penguin Books zu einem der "Hundert Menschen, die etwas bewirken" in Kanada ernannt. Im September 2016 erhielt er den Harvard T.H. Chan School of Public Health Alumni Award of Merit, die höchste Auszeichnung der Universität.

Bahnbrechend: Neuartiger Diagnosetest, der schwere Sepsis in der Notaufnahme erkennt und eine Peptidtechnologie, die schwer zu behandelnde Infektionen bekämpft

Das jetzt offensichtlich stark aufstrebende Unternehmen ASEP Medical* (WKN: A3DE8V) bietet einen sowohl neuartigen diagnostischen als auch therapeutischen Ansatz zur Lösung des dringenden und milliardenschweren Problems des Antibiotikaversagens, eine weltweit einzigartige Peptidtechnologie zur Behandlung von schweren Infektionen und einen potenziell lebensrettenden Diagnosetest für Notaufnahmen:

Das Unternehmen und sein Team von Wissenschaftlern wollen nicht nur eine bahnbrechende Diagnosetechnologie erfunden haben, die tatsächlich Leben retten können soll (Zeit ist hier Gold und im wahrsten Sinne des Wortes Leben wert), sondern gemeinsam mit der UBC (University of British Columbia) auch eine wirksame Therapiemethode, eine einzigartige Peptidtechnologie, die direkt an der Unwirksamkeit der derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten ansetzt, indem sie das Wachstum von Biofilmen unterdrückt und Entzündungen reduziert.

- Die 117 % - News:

Asep Medical Holdings Inc. Achieves Significant Milestones Addressing Antibiotic Failure Through Proprietary Diagnostic & Therapeutic Technologies

HIER zur Meldung.

Alle weiteren relevanten Updates zur Gamechanger-Meldung finden Sie HIER.

Die vor dieser Meldung vom Markt überhaupt nicht beachtete Aktie konnte im wahrsten Sinne des Wortes durch die Decke gehen. Das vorherige Vertrauen hochrangiger Institutionen scheint sich auszuzahlen. Denn tatsächlich sogar hat ASEP Medical über seinen präklinischen Partner iFyber LLC auch eine Finanzierung von der US-Armee erhalten. Bis heute wurden mehr als 20 Mio. Dollar in das noch sehr junge Unternehmen und seine Tochtergesellschaften investiert. ASEP Medical scheint also in Insiderkreisen ohnehin auch schon vor dieser Meldung ein wirklich großer Hoffnungsträger bei der Lösung eines in der Tat bedeutenden Problems: Wir alle haben von der immer mehr auftretenden Unwirksamkeit von Antibiotika gehört. Als Antibiotikaversagen wird im Allgemeinen jede Situation bezeichnet, in der Bakterien die Antibiotikabehandlung überleben und die klinischen Symptome der Infektion fortbestehen. Bei etwa 47-50 Millionen Sepsisfällen pro Jahr weltweit und über 11 Millionen Todesfällen würde eine schnellere und genauere Sepsiserkennung Leben retten.

Darüber hinaus gibt es derzeit keine zugelassenen Behandlungen für Biofilm-Infektionen, was alarmierend ist, da 65% aller Infektionen Biofilme sind. Und was viele Menschen hierzulande nicht wissen: Sepsis ist auch in Deutschland die dritthäufigste Todesursache nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs und der Hautverursacher von Todesfällen bei Covid-19-Patient*innen. ASEP Medical könnte nun ganz erheblich zur Lösung dieses gravierenden Problems beitragen.

Aktie im Fokus: ASEP Medical nach Meilensteinmeldung der Hot Stock für 2023

ASEP Medical* (WKN: A3DE8V) gab jüngst das Erreichen signifikanter Meilensteine bekannt, mit welchen gleich zwei Lösungsansätze präsentiert wurden, sowohl zur frühzeitigen Diagnose von Sepsis als auch zur Behandlung von schwerwiegenden Infektionen, hierunter bakterielle Biofilm-Infektionen. Das Unternehmen spricht von bahnbrechenden Methoden.

Die Diagnosetechnologie von ASEP namens SepsetTM ist ein blutbasierter Genexpressionstest, der eine frühe und genaue Diagnose von schweren Fällen der tödlichen Krankheit Sepsis ermöglicht. SepsetTM liefert Ergebnisse innerhalb von 60-90 Minuten, während herkömmliche Diagnoseinstrumente etwa 8-36 Stunden benötigen. Die frühzeitige Erkennung einer Sepsis und eine rechtzeitige, angemessene Behandlung erhöhen die Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten erheblich. Ein weiterer Clou: Auch der Patentschutz ist bereits für 13 europäische Länder (hierunter auch Deutschland) und Australien gelungen.



ASEP beschleunigt aber nicht nur die Erkennung von Sepsis, sondern bietet auch eine patentierte Peptidtechnologie an, die auf das Nachwachsen von Biofilmen abzielt und diese unterdrückt sowie Entzündungen reduziert. Die Technologie deckt ein breites Spektrum therapeutischer Anwendungen ab, darunter bakterielle Biofilm-Infektionen (Infektionen durch medizinische Geräte, chronische Infektionen, Lungen-, Blasen-, Wund-, Zahn-, Haut-, Hals-Nasen-Ohren-Infektionen, Sinusitis, orthopädische Infektionen usw.), Entzündungshemmer, antiinfektiöse Immunmodulatoren und Impfstoffadjuvantien. Damit eröffnen sich für diese bahnbrechende Technologie eine Reihe verschiedener potenzieller Wege zur Erzielung von Einnahmen.

Die Marktgröße ist gigantisch:

"ASEP bietet mit einem Gesamtmarkt von 179 Milliarden Dollar und einem robusten Wachstum hervorragendes Investitionspotenzial."

Der Markt ist in der Tat sehr groß, und das Unternehmen schläft nicht und ist bereits in der Entwicklung von Produkten in verschiedenen Bereichen aktiv: Dank einer erst kürzlich erreichten Vereinbarung mit Bohai Biomedical wird nun gerade eine Durchführbarkeitsstudie mit dem proprietären antibakteriellen Peptid von ASEP Medical als Wirkstoff durchgeführt, und zwar in diesem Fall im Zusammenhang einer Mundspülung. - Das Peptid wird als Mittel zur Abschwächung und Vorbeugung von erosiven dentalen Biofilm-Infektionen in einem Mundspülungsprodukt untersucht.

Die Studie soll laut Angaben von ASEP Medical mit mehreren tausend Teilnehmern durchgeführt werden. Ferner wurde die Peptid-Mundspülung bereits an der zahnmedizinischen Fakultät der kanadischen Universität UBC unter der Leitung der Forscher Dr. Ya Shen und Dr. Markus Haapasalo in enger Zusammenarbeit mit dem Team von ASEP Medical getestet. Die vorläufigen Ergebnisse sehen vielversprechend aus, was die Bekämpfung von schwer zu behandelnden oralen Biofilmen angeht, die das Herzstück eines weltweiten Dentalmarktes mit einem Volumen von 36,2 Milliarden US-Dollar darstellen.

"Wir haben den High-End-Dentalmarkt fest im Visier, um das Wachstum oraler Biofilme, die die Mundgesundheit beeinträchtigen, sowohl zu verhindern als auch umzukehren. (…) Mundspülungen bieten einen schnellen Weg zur Rentabilität in diesem Bereich, da sie einen nicht FDA-konformen Weg zur Kommerzialisierung ermöglichen", heißt es von Seiten des Unternehmens.

Wir meinen, Sie dürften selbst sehen, dass bei ASEP Medical* (WKN: A3DE8V) unglaublich großes Potenzial verborgen scheint. Äußerst selten findet man ein solch heftiges Aufgebot von hochrangigen Institutionen und Namen bei einem Microcap bzw. einem Pennystock-Unternehmen (Bill & Melinda Gates Foundation, UBC, die US Army, Dr. Robert Hancock u.a.). Die Aktie von ASEP Medical könnte sich für all jene Anleger*innen als ganz besonderer "Glücksgriff" herausstellen, die eine in unseren Augen wirklich einzigartige Chance ergreifen und jetzt schon frühzeitig handeln und eine Wagnisposition im Depot haben.

Informieren Sie sich selbst über ASEP Medical:



Webseite: https://asepmedical.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von ASEP Medical.

