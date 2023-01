Tesla hat beim US-Bundesstaat Texas einen Ausbau seiner Fabrik in Austin in diesem Jahr angemeldet. Geplant sind demnach Investitionen in Höhe von mehr als 700 Millionen US-Dollar für den Bau neuer Anlagen für das Testen und Herstellen von Batteriezellen, die Herstellung von Kathoden und von Antriebseinheiten. Tesla hatte seine Fabrik in Austin im April 2022 offiziell eröffnet. Die Kapazitäten für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...