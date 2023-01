Im Jahresrückblick auf 2022 lese ich häufig, dass Gold als Inflationsschutz enttäuscht hat. Nachdem Gold bis in Frühjahr sehr stark zeigt, viel der Kurs im Jahresverlauf zurück. Die Zinspolitik der FED und der starke USD sind als Gründe für die Seitwärtsbewegung zu sehen. So schloss Gold aus USD das Jahr nahezu unverändert ab. Ein ähnliches Bild zeigte sichdann auch bei den Goldaktien. ABER: Zur Wahrheit gehört auch, dass in anderen Währungen - wie in unserem Euro - Gold als Inflationsschutz sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...