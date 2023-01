Morgen stehen die wichtigen Daten zur Inflation in den USA an - und die Wahrschenlichkeit ist hoch, dass die Fed die Daten bereits kennt! Viele Komponenten sprechen dabei dafür, dass die Teuerung deutlich abkühlt - und wenn es so kommt, dürften die Märkte eine impulsive Rally starten. Genau das aber will die Fed eigentlich verhindern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...