TeamViewer meldet vorläufige Zahlen für das Jahr 2022. Das vierte Quartal sei mit einem Anstieg der Billings um 24 Prozent auf 191 Millionen Euro stark verlaufen, so das Software-Unternehmen aus Göppingen. Für das Gesamtjahr weist TeamViewer Billings in Höhe von 635 Millionen Euro aus, ein Plus von 16 Prozent. Der Umsatz soll um 13 Prozent auf 566 ...

