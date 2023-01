Nordex meldet in diesen Tagen eine ganze Reihe neuer Aufträge - heute von SSE Renewables. An den Entwickler und Betreiber von erneuerbaren Energien in Großbritannien und Irland wird der Hamburger Windenergie-Anlagenbauer 29 Turbinen des Typs N117/3600 für den Windpark "Yellow River" in Irland liefern. Zudem wurde ein Servicevertrag abgeschlossen."Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...