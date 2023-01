Linz (www.anleihencheck.de) - Kanadas Wirtschaft zeigt sich von der robusten Seite, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Neben einer niedrigen Arbeitslosenrate von 5,00% sei auch das annualisierte Wirtschaftswachstum mit 5,00% hervorzuheben. Die Inflation sei von den Höchstwerten (8,10% im Vorjahr) auf 6,80% gefallen. Angesichts der guten Wirtschaftslage werde sich die Notenbank die Frage stellen, ob die Leitzinsanhebungen auf 4,25% ausreichend seien, um die Teuerung einzufangen. Seit Mitte Dezember sei die EUR/CAD-Aufwärtsbewegung in einen Seitwärtstrend (1,43 bis 1,45) übergegangen, der auf den nächsten Zinsentscheid der Notenbank warte. (11.01.2023/alc/a/a) ...

