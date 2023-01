Köln (www.fondscheck.de) - Im Dezember erwiesen sich die Annahmen der Marktteilnehmer hinsichtlich der weiteren Notenbankpolitik insgesamt als zu optimistisch, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Nachhaltig Ausgewogen Fonds (ISIN LU0313462318/ WKN A0MX7N).Die Hauptaktienmärkte hätten über alle Regionen hinweg Verluste verzeichnet. Die Kursrückgänge an den europäischen Märkten seien dabei geringer ausgefallen als an den Märkten in den USA sowie in Japan. Auch die Rentenmärkte hätten nachgegeben. Ein deutlicher Anstieg der Kapitalmarktzinsen habe insbesondere bei Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen hoher Bonität zu merklichen Kursverlusten geführt. ...

