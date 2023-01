Ein besonderes Sachinvestment: Lucapa Diamond: Vier Platzierungen unter den Top-10-Diamanten

Anzeige / Werbung

Wie schon so oft in der Finanzgeschichte, erlangen Sachinvestments ihren verdient hohen Stellenwert wieder zurück. Edelsteine/Diamanten gehörten schon immer dazu, da klein, selten, schön, begehrt und wertvoll.



In den vergangenen zwölf Monaten setzte sich eine Entwicklung fort, die bereits seit einiger Zeit zu beobachten ist: Die bei den weltweiten Diamantenauktionen versteigerten geschliffenen oder rohen Steine werden immer größer. Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) trug mit seinen auf der Mothae- und auf der Lulo-Mine geförderten Steinen maßgeblich dazu bei. Gleich viermal trug sich das Unternehmen in die Top 10 der wertvollsten im Jahr 2022 versteigerten Diamanten ein.

Dieser Erfolg ist umso beachtlicher, wenn man bedenkt, dass sowohl geschliffene Diamanten, als auch Rohdiamanten in die Top 10 der Diamantenverkäufe Eingang finden. Denn während geschliffene Diamanten immer wieder den Besitzer wechseln können und so mehrfach in den Bestenlisten auftauchen können, haben Rohdiamanten nur ein einziges Mal diese Chance.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Lucapa und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/lucapa oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier



Es spricht deshalb für sich und für die Qualität der von Lucapa Diamond betriebenen Minen, wenn es dem Unternehmen in 2022 gleich viermal gelang, einen eigenen Diamantenfund unter den Top 10 zu platzieren. Dies ist im vergangenen Jahr keinem anderen Produzenten gelungen. Insofern ist Lucapas Stellung, was die besonders großen und reinen Diamanten angeht, in der Tat einzigartig.



Nur geschliffene Diamanten auf den vorderen Plätzen

Der größte Diamant, der 2022 versteigert wurde, war mehr als doppelt so groß wie die beiden auf den Plätzen zwei und drei folgenden Exponate. Bei ihm handelte es sich um das Enigma. Der 555,55 Karat (1 Karat = 0,2 Gramm) schwere Stein, der 55 Facetten hat, stammt vermutlich aus dem Weltraum. Er wurde im Februar vom Auktionshaus Sotheby's für 4,3 Millionen US-Dollar an den Kryptounternehmer Richard Heart verkauft.



Auf den Plätzen zwei und drei folgten der birnenförmige goldene Kanarienvogel, ein tief bräunlich-gelber Diamant mit einem Gewicht von 303,10 Karat, und der Felsen. Bei ihm handelt es sich ebenfalls um einen birnenförmigen 228,31 Karat schweren Diamanten der Farbe G. Sie wurden für 12,4 bzw. 21,9 Millionen US-Dollar verkauft. Wobei beim Felsen der Verkaufspreis durchaus enttäuschend war, denn sein Wert war im Vorfeld der Auktion auf 20 bis 30 Millionen US-Dollar taxiert worden.



Nicht mehr auf das Podest schaffte es das Rote Kreuz. Bei ihm handel es sich um einen kissenförmigen, 205,07 Karat schweren, fancy-intensiv-gelben Diamanten, der am 11. Mai bei Christie's Magnificent Jewels in Genf für 14,3 Millionen US-Dollar versteigert wurde. Sein Name erklärt sich aus der Tatsache, dass ein Teil des Verkaufserlöses an das Rote Kreuz gespendet wurde.









Lucapa Diamonds größter Fund in 2022 landete auf Platz 5

Gegen diese großen und durch ihren Schliff nochmals wertvolleren Diamanten hatten die Rohdiamanten natürlich kaum eine Chance. So verwundert es nicht, dass der größte ungeschliffene Stein erst auf dem fünften Platz des Rankings folgt. Geborgen wurde der 204 Karat schwere Diamant auf der Mothae-Mine von Lucapa Diamond in Lesotho.



Auch der sechste Platz des Rankings ging an Lucapa Diamond. Ihn belegte die im Spätsommer gefundene Lulo-Rose, ein rosafarbener Rohdiamant vom Typ IIa mit einem Gewicht von 170 Karat. Er ist der größte rosafarbene Diamant, der in den letzten 300 Jahren gefunden wurde.



Auf dem siebten Platz folgte ein weiterer Fund aus Lucapas Lulo-Mine in Angola. Bei ihm handelte es sich um einen im September gefundenen 160 Karat schweren, hochwertigen Diamanten vom Typ IIa. Er war der sechstgrößte Stein, der jemals auf der Lulo-Mine gefunden wurde.









Außer Lucapa Diamond gelingt nur zwei anderen Produzenten der Sprung in die Top 10

Auf Platz 8 folgte ein 151,60 Karat schwerer Diamant von Mountain Province, der auf der Lagerstätte Gahcho Kué in Kanada gefunden wurde. Danach folgte erneut ein Edelstein, den Lucapa Diamond gefördert hat. Auch er wurde auf der Lulo-Mine in Angola gefunden, gehört dem Tpy IIa an und ist von hoher Qualität.



Abgeschlossen wird die Top 10 des Jahres 2022 mit einem 129 Karat schweren Rohdiamanten von Gem Diamonds. Er wurde im Mai in der Letšeng-Mine in Lesotho entdeckt und war für das Unternehmen der erste Diamant mit einem Gewicht von über 100 Karat, der im Jahr 2022 gefunden wurde.



Vier geschliffene Diamanten auf den vorderen Plätzen und danach ein Feld von lediglich drei Bergbauunternehmen, das durch vier Platzierungen klar von Lucapa Diamond angeführt und beherrscht wird. Deutlicher kann kaum werden, welche bedeutende Stellung das australische Unternehmen innerhalb der Riege der Diamantenproduzenten im Jahr 2022 wieder eingenommen hat.







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Lucapa Diamond Company Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Lucapa Diamond Company Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: VGG379591065,AU000000LOM6