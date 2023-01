Der DAX konnte mit einem starken Wochenstart überzeugen und damit die Rallye der Vorwoche fortsetzen. Dies geschah jedoch noch vor den Gewinnmitnahmen an der Wall Street, die am Abend erfolgten, und den DAX nun heute wieder etwas drücken. Wir notieren dennoch am Morgen über der 14.700 und damit über der Handelsspanne, die der Index seit ...

