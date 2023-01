Hannover (www.anleihencheck.de) - Trotz eines Feiertages in Teilen Europas startete das neue Jahr gleich am Montag letzter Woche mit zwei Platzierungen: Einem Hypothekenpfandbrief (ISIN AT0000A324F5/ WKN EB09QU) der österreichischen Erste Group Bank AG, die bereits in 2022 das Emissionsjahr eröffnete (ERSTBK; 6y; Bid-to-Cover: 1,4x) und einem französischen Obligation Foncières der Crédit Mutuel Arkéa (CMARK; Bid-to-Cover: 1,4x), so Melanie Keine, Dr. Frederik Kunze und Stefan Rahaus von der NORD/LB. ...

