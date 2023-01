EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung

Adler Group S.A.: Immobilienfinanzierung in Höhe von knapp 140 Mio. Euro verlängert



11.01.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Adler Group S.A.: Immobilienfinanzierung in Höhe von knapp 140 Mio. Euro verlängert Luxemburg, 11. Januar 2023 - Die Adler Group S.A. ("Adler") teilt mit, dass sie eine bestehende Immobilienfinanzierung im Volumen von knapp 140 Mio. Euro für Gesellschaften der Adler-Gruppe verlängert hat. Die Laufzeit des von einer führenden deutschen Immobilien-Bank vergebenen Darlehens wurde um zwei Jahre bis Ende 2024 verlängert. Im Zuge der Verlängerung wurden die Konditionen an die gegenwärtigen Marktbedingungen angepasst. Das Darlehen dient der laufenden Finanzierung von bestehenden Immobilienportfolien und ist durch Grundstücke in Berlin besichert. Die Verlängerung ist ein weiterer Schritt in der Stabilisierung und finanziellen Sicherung des Unternehmens.

Kontakt Investor Relations:

T +352 278 456 710

F +352 203 015 00

E investorrelations@adler-group.com

