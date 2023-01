Shop Apotheke (SAE) hat heute Morgen die Zahlen für das Geschäftsjahr 22 veröffentlicht, die ein Umsatzwachstum von 13,6% gegenüber dem Vorjahr auf ein Rekordniveau von EUR 1,2 Mrd. ausweisen, das jedoch leicht unter den Erwartungen von AlsterResearch liegt. In Q4 22 wuchs der Umsatz um 13,8%, wobei der Bereich Non-Rx (also rezeptfreie Medikamente) der wichtigste Wachstumstreiber war. Die Einführung von e-Rx scheint jedoch eine unendliche Geschichte zu sein, da technische Probleme, Datenschutzbedenken und gegensätzliche Interessengruppen immense Hindernisse darstellen. Die Analysten von AlsterResearch sind der Meinung, dass der aktuelle Aktienkurs keine nennenswerten Beiträge aus dem e-Rx-Verkauf widerspiegelt, weshalb sie jede positive Entwicklung als zusätzliches Kurspotenzial ansehen. Die Experten von AlsterResearch bekräftigen ihre KAUFEN-Empfehlung, passen jedoch ihre Schätzungen und ihr Kursziel auf EUR 85,00 (alt EUR 90,00) an. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Shop%20Apotheke%20Europe%20NV





SHOP APOTHEKE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de