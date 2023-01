Oldenburg (www.anleihencheck.de) - Für die Finanzmärkte war während des Jahres 2022 kein Thema so bestimmend wie die Richtungswende beim Zins, so Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak von LOYS.Seit der amerikanischen Subprimekrise in den Jahren 2007 bis 2009 hätten die Börsen, unter der Führung der amerikanischen FED, im Zeichen stark sinkender Notenbankzinsen gestanden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...