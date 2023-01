Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi konnte in den letzten Jahren bereits einige große Erfolge vorweisen, dürfte sich damit aber nicht zufriedengeben. Erklärtes Ziel ist es, die Konkurrenz hinter sich zu lassen und irgendwann in Zukunft die Nummer 1 in Sachen Marktanteile zu erreichen. Zumindest ein kleiner Erfolg ist dabei nun gelungen.Bei den Verkaufszahlen hat Xiaomi (KYG9830T1067) gegenüber Apple (US0378331005) zwar weiterhin das Nachsehen und erst recht mit Blick auf die Margen. Für einen kleinen Seitenhieb sorgen nun aber Benchmarks des Xiaomi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...