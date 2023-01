Es gibt drei Arten von Dividendenaktien, doch eine eignet sich in einer Rezession ganz besonders. Mit diesen Werten können Anleger deshalb am ehesten auf einen Werterhalt in der Krise hoffen. Die Krise steht vor der Tür und viele Ökonomen befürchten 2023 eine Rezession. Doch mit Dividendenaktien sind Anleger schon in den vergangenen Monaten sehr gut gefahren, warum also auch nicht im neuen Jahr?Um die richtigen Titel auszuwählen, muss man allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...