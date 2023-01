DJ PTA-News: TC Unterhaltungselektronik AG: Neue Geschäftsfelder für 2023

Koblenz (pta/11.01.2023/13:20) - Neue Geschäftsfelder für 2023

Die TCU wünscht allen Aktionär*innen und Kund*innen ein gesundes, friedliches, erfolgreiches und glückliches 2023!

Seit nunmehr 25 Jahren fokussiert sich die TCU auf Produkte und Services, die ihren Nutzer*innen Vorteile in den Bereichen Datenschutz und Privatsphäre bieten. Im Jahr 2023 stehen direkt zwei neue Projekte an, die ein großes Erfolgspotenzial haben:

1. Das bereits in der Testphase befindliche SafeIdent wird international ausgerollt. SafeIdent ist ein Kundenverifizierungsservice, der in immer mehr Branchen benötigt wird, um Betrugsversuche, Geldwäsche, Fakenews und Hassrede zu unterbinden. Als Softwarelösung (SaaS) kann SafeIdent optimal auf die Bedürfnisse der internationalen Kunden angepasst werden.

2. In den letzten beiden Jahren haben wir intern ein Kundenbindungssystem entwickelt, das pünktlich zum Jahresbeginn Marktreife erlangt hat. Unter dem Namen "Digital Loyalty Network" können kleine und mittlere Unternehmen aus aller Welt an einem globalen Kundenbindungssystem teilnehmen. Hierbei ist ein hoher Level an Datenschutz und Datensicherheit gewährleistet.

Um diesen neuen Geschäftsfeldern gerecht zu werden, wird in der nächsten Hauptversammlung, die voraussichtlich für den 9.3.2023 geplant ist, unter anderem auch über den Namenswechsel von TC Unterhaltungselektronik AG zu SafeZone AG abgestimmt werden.

