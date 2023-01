NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH angesichts der Ernennung von Pietro Beccari zum Louis-Vuitton-Chef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 800 Euro belassen. Dies und die Ernennung von Delphine Arnault zu seiner Nachfolgerin bei Christian Dior seien positive Entscheidungen für die beiden Marken aus dem Verbund des Luxusgüterkonzerns, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 02:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 02:48 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

