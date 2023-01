Bonn (ots) -Die Internationale Grüne Woche Berlin (IGW) kommt vom 20. bis 29. Januar 2023 zurück - und das Bundesprogramm Ökologischer Landbau (BÖL) ist mit dabei! Das BÖL-Team freut sich - nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause - wieder über Präsenz, Austausch und Vernetzung auf der internationalen Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau.Informieren, probieren, diskutieren und verweilen - das BÖL präsentiert erneut "bestes Bio" in Halle 27, Stand 401. Unter dem Motto "bio fürs Klima" - lädt der BÖL-Messeauftritt Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Fachpublikum und Medien ein, sich zum Öko-Landbau auszutauschen. Klimaveränderungen, Landwirtschaft, Ernährung - das alles hängt zusammen. Das zeigen die Bio-Bäuerinnen und -Bauern aus dem Netzwerk der Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau, das erläutern Vertreterinnen und Vertreter der Bio-Städte und der Außer-Haus-Verpflegung, das präsentiert das Bio-Forschungsteam "ProBio". Ob bei Mini-Workshops, beim Bio-Städte-Quiz oder beim Kompost-Rätsel - die Messegäste können sich auf bestes "Biotainment" freuen und auf viele leckere Kostproben.Das Live-Programm auf der Bio-Bühne verspricht spannende Debatten und lehrreiche Workshops zum Mit- und Nachmachen. Blumenkästen bienenfreundlich bepflanzen, Rosen richtig schneiden oder Kompostierung im eigenen Garten, sind nur einige Beispiele. In unterhaltsamen Kochshows gibt's leckere Snacks von BIOSpitzenköchen zum Probieren und "Beste-Reste-Tipps" zum Nachkochen. Was gehört zu einem klimafreundlichen Frühstück? - Das erfahren Interessierte in der morgendlichen Frühstücksaktion "Das Klima isst mit!". Beim schnellen Schätz-Quiz können Messegäste ihr Wissen über den Öko-Landau testen und kleine Preise gewinnen.Das Bundesprogramm Ökologischer Landbau ist eine Initiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Die Geschäftsstelle des BÖL befindet sich in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.Weitere Informationen zum BÖL-Messeauftritt 2023 finden Sie unter www.biowoche.de. Unter BioIGW23 sind alle Interessierten eingeladen, das Geschehen per Instagram oder Twitter zu verfolgen, zu teilen und zu kommentieren.Pressekontakt:Bundesprogramm Ökologischer LandbauElmar SeckTel.: 0228 / 68 45 - 29 26Mobil: 0162 790 65 05E-Mail: elmar.seck@ble.deBÖL-Messeauftritt, IGW 2023Christel Marxen m&p: public relationsTelefon: 0228 / 41 00 28 42Mobil: 0175 / 260 77 25E-Mail: christel.marxen@mp-gmbh.deOriginal-Content von: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51369/5414030