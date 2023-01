Wien (www.fondscheck.de) - Mit Beginn des neuen Jahres hat Nomura Asset Management (NAM) Maximilian Geilen als Relationship-Manager für das Wholsesale-Geschäft eingestellt, so die Experten von "FONDS professionell".Der erfahrene Vertriebsexperte werde vor allem Vermögensverwalter, Sparkassen und Volksbanken in Deutschland betreuen. Er berichte an Christin Helming, die diesen Geschäftsbereich von NAM in Deutschland und Österreich leite. ...

