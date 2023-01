Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der furiose Jahresauftakt an den Börsen hebt die Stimmung - doch das ist nicht alles: "Wie immer zu Jahresbeginn kommt viel frisches Geld in den Markt", berichtet Frank Mohr von der Société Générale, so die Deutsche Börse AG.Er melde hohe ETF-Umsätze und einen klaren Käuferüberhang für die erste Handelswoche im neuen Jahr. Schwerpunkt seien aktuell eindeutig Aktien-ETFs. "Die machen bei uns drei Viertel der Umsätze aus." ...

