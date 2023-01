Mainz (ots) -Mittwoch, 18. Januar 2023, ab 20.15 UhrAnlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos dreht sich in 3sat am Mittwoch, 18. Januar 2023, ab 20.15 Uhr alles um das "3satThema: Energiewende". Die Dokumentation "Kraftakt fürs Klima - Wege aus dem Notstand" von Roland May befasst sich mit innovativen Ideen fürs Stromnetz. Um 21.00 folgt der "Der 3satThema Talk". Darin diskutiert 3sat-Moderatorin Vivian Perkovic unter anderen mit Konfliktforscher Andreas Zick über die Auswirkungen der aktuellen Energiekrise auf Wirtschaft und Gesellschaft.Der Ukrainekrieg machte eine Abkehr vom russischen Gas unumgänglich. Seitdem wächst der gesellschaftliche Rückhalt beim Plan der Bundesregierung, erneuerbare Energiequellen auszubauen. Neue Ideen und Modelle zur dezentralen Energieversorgung entstehen. Haben sie eine Chance, sich zu entwickeln? Die Dokumentation "Kraftakt fürs Klima - Wege aus dem Notstand" stellt Start-up-Unternehmen vor, die zwischen Flensburg und München an Lösungen für die vielschichtigen Herausforderungen an das Stromnetz der Zukunft arbeiten.Im Anschluss an die Dokumentation, um 21.00 Uhr, folgt "Der 3satThema Talk". 3sat-Moderatorin Vivian Perkovic spricht darin mit dem Sozialpsychologen und Konfliktforscher Andreas Zick, der Neurowissenschaftlerin und Medienpsychologin Maren Urner und Pauline Brünger, Sprecherin von Fridays for Future. Wie herausfordernd ist die Energiekrise für alle? Und welche Verantwortung hat jede und jeder Einzelne?In 3sat widmet sich bereits am Dienstag, 17. Januar 2023, 22.25 Uhr, die Sendung "MAKRO: Energiekrise Ist Geothermie die Lösung?" dem Thema Energie.Ansprechpartnerin: Christina Bethke, betke.c@zdf.de;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-1208, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satthemaWeitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5414133