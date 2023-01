ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für JCDecaux auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,40 Euro belassen. Ungeachtet der jüngsten Kursrally dürften im Aktienkurs des Werbespezialisten noch immer eine Rezession in Europa eingepreist und eine vollständige Erholung in China nur in geringem Maß berücksichtigt sein, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 17:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000077919

