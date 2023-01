Die Nel-Aktie ist stark in das neue Börsenjahr gestartet. In nur wenigen Handelstagen schoss der Kurs um über 20 Prozent in die Höhe. Dabei wurden nicht nur mehrere Kaufsignale ausgelöst, sondern auch das Chartbild hat sich deutlich verändert. Damit Anleger auf die richtigen Signale achten und nicht die weitere Rally verpassen, sollten Sie jetzt diese Details kennen.

Den vollständigen Artikel lesen ...