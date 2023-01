Die Cropenergies-Aktie (WKN: A0lAUP) hat auf die Mitteilung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal verschnupft reagiert. Gegenüber dem gestrigen Kurs fiel sie in der Spitze um -6%, aktuell hat sie sich wieder erholt und notiert bei 13,05 €. Was war an den Zahlen schlecht? CropEnergies ist ein führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Nebenprodukte fallen dabei wichtige Produkte wie flüssiges Kohlendioxid und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...