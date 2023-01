ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nutrien in einem Ausblick auf das vierte Quartal 2022 von 110 auf 103 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Aktie des US-Düngerherstellers Nutrien dürfte wieder steigen, sobald die Preise für Düngemittel eine Unterstützung gefunden haben, schrieb Analyst Joshua Spector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu nordamerikanischen Chemieunternehmen. 2023 gebe es zwar jede Menge Unsicherheiten. Eine mögliche Rezession in den USA könnte allerdings durch den Optimismus über ein Ende der Lockdowns in China ausgeglichen werden./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 01:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 01:38 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CA67077M1086

