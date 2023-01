Die Charttechnik ist inzwischen beeindruckend. Der Titel liegt bereits in unserem Spekulativen Portfolio und gehört auch zu den Favoriten der Redaktion (Jens Brahm) für 2023, welche wir in der Ausgabe 01/23 vorgestellt haben. Allein der aktuelle Auftragsbestand ist mit 1,6 Mrd. € fast doppelt so hoch wie der Umsatz in 2021. Der Gewinn pro Aktie wird in 2022 knapp über 2 € liegen. 2023 sollen es schon 4,26 € werden und für 2024 sind sogar über 6 € avisiert.



Volker Schulz



Der Aktionärsbrief (www.bernecker.info)









