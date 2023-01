Die Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J) schießt am Mittwoch um +6,5% auf 26,85 € hoch, nachdem der größte Vermieter Europas ein positives Analystenkommentar erhalten hat. Der Marktexperte nennt drei Gründe dafür, warum der Immobilien-Titel im neuen Jahr stark performen wird. Er vergisst dabei jedoch, den allerwichtigsten Hebel der Bochumer zu nennen. Vonovia mit Sitz in Bochum verwaltet und vermietet Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden. Durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...