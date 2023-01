Musterdepot Aktien Unser Bestand von 2.000 CropEnergies (WKN: A0LAUP, akt. Kurs: 12,76 EUR), den wir in der letzten Ausgabe über die Feiertage vorsorglich abgesichert hatten, wurde unmittelbar am Donnerstag vor Weihnachten veräußert. Wir erlösten 12,92 EUR pro Aktie, was einem Gewinn von +24,5% entspricht. Auch bei unseren 350 Aktien der österreichischen VERBUND (WKN: 877738, akt. Kurs: 72,50 EUR) griff unsere Absicherung, allerdings erst diesen Dienstag. Bei einem Verkaufskurs von 73,20 EUR pro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...